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Большинство россиян назвали службу в армии обязанностью каждого настоящего мужчины 

RT на русском 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (60%) назвали службу в армии обязанностью каждого настоящего мужчины, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».
Почти четверть респондентов полагают, что мужчины, невзирая на личные интересы, должны отдавать долг государству.
12% участников исследования заявили о бессмысленности и опасности службы в армии.
С 1997 года показатель положительного отношения к призывной армии не превышал 44%. С 2015-го он вырос на 18%.
В марте «ПолитЭксперт» сообщал об учениях военнослужащих разведывательных подразделений в Южном военном округе.
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Армия , Общество , Социология , Левада-центр , Газета.Ru
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