Большинство россиян назвали службу в армии обязанностью каждого настоящего мужчины

Большинство россиян (60%) назвали службу в армии обязанностью каждого настоящего мужчины, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра»

Почти четверть респондентов полагают, что мужчины, невзирая на личные интересы, должны отдавать долг государству.

12% участников исследования заявили о бессмысленности и опасности службы в армии.

С 1997 года показатель положительного отношения к призывной армии не превышал 44%. С 2015-го он вырос на 18%.

В марте «ПолитЭксперт» сообщал об учениях военнослужащих разведывательных подразделений в Южном военном округе.