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Испытания гиперзвуковой ракеты США сняли на видео 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Сети появилось видео первых испытаний американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW) в воздухе. Массо-габаритный макет ракеты подвесили к бомбардировщику B-52 Stratofortress, поднявшегося в воздух с авиабазы Эдвардс в Калифорнии 12 июня.
Пуска ARRW не производилось. Не имеющий взрывчатки прототип оснащен множеством датчиков, собравших информацию о лобовом сопротивлении и вибрации нового оружия в полете.
— Мы используем предоставленные Конгрессом возможности быстрого прототипирования, чтобы оперативно довести гиперзвуковое оружия до уровня боевой готовности, — рассказал Defence Blog доктор Уилл Ропер, помощник министра ВВС, курирующий разработку новых систем вооружений. Ранее военные эксперты и командование армии США признали отставание страны от России и Китая в области гиперзвукового оружия.
В 2018 году проект ARRW заключил контракт с Lockheed Martin Missiles and Fire Control на производство и тестирование прототипов AGM-183A. Нынешнее испытание открыло этап летных тестов ракеты.
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Комментарии
Армия , Оружие , США
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