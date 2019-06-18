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На Тихоокеанском флоте сформирован экипаж фрегата «Маршал Шапошников» 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Подбор личного состава производился в соответствии со штатным расписанием, учитывающим новый, существенно расширенный состав вооружения корабля.
Тихоокеанский флот завершил формирование экипажа фрегата «Маршал Шапошников», на котором ведется ремонт с глубокой модернизацией. Подбор личного состава производился в соответствии со штатным расписанием, учитывающим новый, существенно расширенный состав вооружения корабля.
После завершения технических работ на ООО «Дальзавод» во Владивостоке, обновленная боевая единица будет сочетать в себе возможности носителя высокоточных крылатых ракет и противолодочного корабля. На фрегате будут проходить службу только военнослужащие по контракту.
Планируется, что первые контрольные выходы в море «Маршал Шапошников» совершит до конца текущего года.
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