США усилят военную группировку на Ближнем Востоке 

США отправят дополнительно одну тысячу военных на Ближний Восток. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.
Данные действия направлены на обеспечение безопасности американских военнослужащих, находящихся в регионе, говорится в сообщении пресс-службы Пентагона в Twitter.
Шанахан также отметил, что США не ищут конфликта с Ираном, однако он уточнил, кто именно угрожает американцам на Ближнем Востоке.
"Недавние иранские атаки подтверждают ранее полученные нами данные, что иранские силы и их доверенные лица угрожают персоналу и интересам Соединённых Штатов по всему региону", — заявил Шанахан.
Ранее News.ru сообщал, что США показали новые кадры с места инцидента в Оманском заливе. Обнародованные фотографии, по убеждению американской стороны, доказывают причастность иранских военных. На снимках видно, как некие люди якобы снимают с борта танкера Kokuka Courageous взрывчатку, а также белый катер без опознавательных знаков, оснащённый пулемётной турелью. Люди на изображениях одеты в темно-зелёную форму, которая, по мнению Пентагона, выдаёт в них Стражей Исламской революции.