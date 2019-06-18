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США усилят военную группировку на Ближнем Востоке 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: U.S. Air Force/Global Look Press
США отправят дополнительно одну тысячу военных на Ближний Восток. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.
Данные действия направлены на обеспечение безопасности американских военнослужащих, находящихся в регионе, говорится в сообщении пресс-службы Пентагона в Twitter.
Шанахан также отметил, что США не ищут конфликта с Ираном, однако он уточнил, кто именно угрожает американцам на Ближнем Востоке.
"Недавние иранские атаки подтверждают ранее полученные нами данные, что иранские силы и их доверенные лица угрожают персоналу и интересам Соединённых Штатов по всему региону", — заявил Шанахан.
Ранее News.ru сообщал, что США показали новые кадры с места инцидента в Оманском заливе. Обнародованные фотографии, по убеждению американской стороны, доказывают причастность иранских военных. На снимках видно, как некие люди якобы снимают с борта танкера Kokuka Courageous взрывчатку, а также белый катер без опознавательных знаков, оснащённый пулемётной турелью. Люди на изображениях одеты в темно-зелёную форму, которая, по мнению Пентагона, выдаёт в них Стражей Исламской революции.
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Комментарии
Армия , Патрик Шанахан , Пентагон , Иран , США
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