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Тарасенко заявил о превосходстве российских истребителей над зарубежными 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-президент по военно-техническому сотрудничеству ОАК Илья Тарасенко сообщил «Звезде», что российские истребители поколения 4++ и пятого поколения превосходят иностранные аналоги.
По его словам, в первую очередь самолеты необходимо оценивать по его техническим возможностям и боевому потенциалу.
«Тот функционал, который уже заложен в самолете поколения 4++ и в самолете пятого поколения, позволяет им показывать боевую эффективность при высоких экономических показателях эксплуатации техники. Мы лучше, чем наши конкуренты»,
— заявил Тарасенко на международном авиасалоне в Ле-Бурже.
Сегодня работы по истребителям пятого поколения ведутся в США, России, Японии, Китае, Южной Корее, Иране, Швеции и Турции.
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Армия , Оружие , Илья Тарасенко , ОАК
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