Тарасенко заявил о превосходстве российских истребителей над зарубежными

Вице-президент по военно-техническому сотрудничеству ОАК Илья Тарасенко сообщил «Звезде», что российские истребители поколения 4++ и пятого поколения превосходят иностранные аналоги.

По его словам, в первую очередь самолеты необходимо оценивать по его техническим возможностям и боевому потенциалу.

«Тот функционал, который уже заложен в самолете поколения 4++ и в самолете пятого поколения, позволяет им показывать боевую эффективность при высоких экономических показателях эксплуатации техники. Мы лучше, чем наши конкуренты»,

— заявил Тарасенко на международном авиасалоне в Ле-Бурже.

Сегодня работы по истребителям пятого поколения ведутся в США, России, Японии, Китае, Южной Корее, Иране, Швеции и Турции.