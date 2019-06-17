Россия назвала новую цель США после разрушения ДРСМД

Михаил Ульянов. Вместо того, чтобы пересмотреть решение об отказе от ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, США вбросили «фейк» о несоблюдении Россией моратория на их проведение, заявил постпред России при международных организациях в Вене

«Сильнейшим ударом для Договора стали отказ США от ратификации ДВЗЯИ и решение о поддержании в готовности потенциала для возможного возобновления ядерных испытаний. Но вместо того, чтобы пересмотреть это опрометчивое решение, Соединенные Штаты недавно вбросили в публичное пространство фейковую новость о «несоблюдении» Россией ее добровольного моратория на проведение ядерных испытаний», — приводятся его слова на сайте МИД.

Он попросил США объяснить эту «утку», которая эволюционировала из предположения в «безапелляционное утверждение».

«Ожидаем также предоставления американской стороной конкретных фактов, подтверждающих сделанные ею заявления. В случае отсутствия таковых нашим заокеанским партнерам следовало бы принести России свои извинения и дезавуировать голословные утверждения», — заявил Ульянов.

Он добавил, что у США уже вошло в привычку «выдвигать серьезные обвинения против других государств без предъявления каких-либо доказательств».

«По всей видимости, таким образом США пытаются отвлечь внимание от своей деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ. Вашингтон вполне серьезно рассматривает опцию возобновления испытаний. По оценкам Министерства энергетики США, Вашингтону нужно от 6 до 10 месяцев для подготовки «простого» ядерного испытания и от 24 до 36 месяцев для организации полноценного ядерного испытания. Это официальные данные», — заметил Ульянов.

Он добавил, что США взяли курс «на разрушение одного за другим» соглашений в области контроля над вооружениями. ДРСМД прекратит существование в начале августа.

«Не становится ли теперь ДВЗЯИ следующей мишенью? Хотелось бы надеяться, что это не так. Будем внимательно отслеживать действия США, чтобы при необходимости принять своевременные меры для спасения Договора», — заявил Ульянов.

Ранее в МИД России заявили, что обвинения Вашингтона в адрес Москвы в нарушении ДВЗЯИ являются абсолютно беспочвенными.

Ранее разведывательное управление министерства обороны США распространило заявление, в котором утверждается, что Россия якобы «проводила испытания ядерного оружия». Доказательств предоставлено не было.

В МИД России расценили заявления США как грубую провокацию.