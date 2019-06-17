Су-27 перехватили бомбардировщики США

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Су-27 перехватили стратегические бомбардировщики ВВС США, приближающиеся к госгранице РФ 

ТАСС + ещё 1 20 минут назад
Российские истребители Су-27 перехватили стратегические бомбардировщики ВВС США, приближающиеся к госгранице РФ со стороны Черного и Балтийского морей. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Опубликовано видео перехвата Су-27 самолетов-разведчиков ВВС США и Швеции
"17 июня 2019 года экипажами российских истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были осуществлены перехваты стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе Российской Федерации со стороны Черного и Балтийского морей", — сказали в ведомстве.
Там сообщили, что нарушения государственной границы РФ допущено не было, полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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Армия , Видео , Оружие , США
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