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В МИД назвали удар боевиков по госпиталю в Сирии военным преступлением 

РИА Новости + ещё 3 27 минут назад
Фото: ТАСС
Москва считает военным преступлением ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю, виновные должны быть наказаны, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Как стало известно, вечером 6 июня действующие на территории Сирии боевики нанесли ракетный удар по госпиталю в населенном пункте Мхарда на северо-западе САР. Серьезные повреждения получили фасад здания, операционный блок, кабинет неотложной помощи и госпитальное отделение. По линии ВОЗ продолжается прояснение обстоятельств нападения",
— сообщается в тексте МИД РФ, опубликованном на сайте.
"Решительно осуждаем это военное преступление. Убеждены, что виновные в нем должны понести заслуженное и справедливое наказание",
— говорится в комментарии на сайте российского дипведомства.
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Армия , Войска , Конфликты , Политика , МИД , ВОЗ , Москва , Сирия
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