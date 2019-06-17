Москва считает военным преступлением ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю, виновные должны быть наказаны, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Как стало известно, вечером 6 июня действующие на территории Сирии боевики нанесли ракетный удар по госпиталю в населенном пункте Мхарда на северо-западе САР. Серьезные повреждения получили фасад здания, операционный блок, кабинет неотложной помощи и госпитальное отделение. По линии ВОЗ продолжается прояснение обстоятельств нападения",
— сообщается в тексте МИД РФ, опубликованном на сайте.
"Решительно осуждаем это военное преступление. Убеждены, что виновные в нем должны понести заслуженное и справедливое наказание",
— говорится в комментарии на сайте российского дипведомства.