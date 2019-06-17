Российские самолеты перестали бомбить Сирию

Российские ВКС и Военно-воздушные силы Сирии не нанесли ни одного авиаудара на северо-западе Сирии с начала понедельника, 17 июня. Об этом сообщает Al Masdar News.

По информации военного источника издания, отсутствие сирийских и российских самолетов в небе с 00:00, вероятно, связано с возобновлением переговоров о прекращении огня между Москвой Анкарой . Отмечается, что в последние недели стороны не смогли прийти к взаимопониманию по ситуации на северо-западе Сирии.

Так, Турция хочет, чтобы была прекращена любая военная деятельность, а из захваченных в последнее время районов вывели сирийские войска. Россия же требует от Анкары четкого разделения союзных ей повстанческих организаций и боевиков террористических группировок в провинции Идлиб.

Al Masdar News отмечает, что именно из-за этого российские ВКС продолжают наносить удары по позициям джихадистов.

16 июня один из турецких наблюдательных пунктов в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб был обстрелян из минометов из района Телль-Базан, который находится под контролем сирийских сил.