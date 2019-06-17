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Российские самолеты перестали бомбить Сирию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские ВКС и Военно-воздушные силы Сирии не нанесли ни одного авиаудара на северо-западе Сирии с начала понедельника, 17 июня. Об этом сообщает Al Masdar News.
По информации военного источника издания, отсутствие сирийских и российских самолетов в небе с 00:00, вероятно, связано с возобновлением переговоров о прекращении огня между Москвой и Анкарой. Отмечается, что в последние недели стороны не смогли прийти к взаимопониманию по ситуации на северо-западе Сирии.
Так, Турция хочет, чтобы была прекращена любая военная деятельность, а из захваченных в последнее время районов вывели сирийские войска. Россия же требует от Анкары четкого разделения союзных ей повстанческих организаций и боевиков террористических группировок в провинции Идлиб.
Al Masdar News отмечает, что именно из-за этого российские ВКС продолжают наносить удары по позициям джихадистов.
16 июня один из турецких наблюдательных пунктов в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб был обстрелян из минометов из района Телль-Базан, который находится под контролем сирийских сил.
14 июня сообщалось, что Россия ударила по линиям снабжения группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») неподалеку от ее передовых позиций на границе провинций Хама и Идлиб. Тогда же позиции боевиков атаковали и сирийские самолеты.
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Армия , Джебхат ан-Нусра , Анкара , Москва , Сирия
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