Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Огненную карусель» российских вертолётов засняли в Сирии 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Видео, на котором запечатлено нанесение удара по позициям террористов вертолётами Ми-24П ВКС России, было опубликовано на канале «Повёрнутые на войне» в YouTube. В ходе атаки военные применили тактический приём, получивший название «огненная карусель».
Суть манёвра заключается в том, что несколько вертолётов становятся на круг и по очереди обстреливают цель. Эффективность применения авиации увеличивается благодаря корректировке огня с земли.
События на видео происходили в Сирии в 2015 году. Нанесением ударов руководил командующий российской группировкой в САР генерал-полковник Александр Дворников. Позиции боевиков обстреливались неуправляемыми ракетами и пушками, передаёт «Российская газета».
Ранее News.ru писал, что объём экспорта российских вооружений в течение нескольких последних лет составляет порядка $15 млрд в год. При этом лидирующую позицию в списке продукции, поставляемой Рособоронэкспортом за рубеж, занимает авиатехника.
News.ru: последние новости
Экс-глава ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс» Турция грозит нацелить на Кипр российские С-400 Два советских танка сошлись в бою в Ливии
Комментарии
Армия , Видео , Оружие , Александр Дворников , Рособоронэкспорт , "Российская газета" , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский прибыл во Францию5
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»32
Алибасов выписан из больницы37
США заговорили о новой войне274
«Так это не русские?»: Раскрыта правда об атаке на «Донбасс»359
Видео
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
10:17
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Происшествия
06:04
Лавров и глава МИД Южной Кореи подводят итоги встречи
Политика
01:21
Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
Наука и техника
00:38
Врачи рассказали о состоянии Алибасова
Шоу-бизнес
02:06
Калягин госпитализирован
Шоу-бизнес
03:29
США заговорили о новой войне
В мире Статьи
03:33
Умер серийный отравитель пассажиров электричек
Происшествия Криминал
01:10
Полеты Су-27 и Су-30 на малых высотах сняли на видео
Армия Оружие
01:10
Опубликовано видео полета Су-27 и Су-30 на малых высотах
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение