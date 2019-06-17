«Огненную карусель» российских вертолётов засняли в Сирии

Видео, на котором запечатлено нанесение удара по позициям террористов вертолётами Ми-24П ВКС России , было опубликовано на канале «Повёрнутые на войне» в YouTube. В ходе атаки военные применили тактический приём, получивший название «огненная карусель».

Суть манёвра заключается в том, что несколько вертолётов становятся на круг и по очереди обстреливают цель. Эффективность применения авиации увеличивается благодаря корректировке огня с земли.

События на видео происходили в Сирии в 2015 году. Нанесением ударов руководил командующий российской группировкой в САР генерал-полковник Александр Дворников . Позиции боевиков обстреливались неуправляемыми ракетами и пушками, передаёт «Российская газета».