«Огненную карусель» российских вертолётов засняли в Сирии 

Видео, на котором запечатлено нанесение удара по позициям террористов вертолётами Ми-24П ВКС России, было опубликовано на канале «Повёрнутые на войне» в YouTube. В ходе атаки военные применили тактический приём, получивший название «огненная карусель».
Суть манёвра заключается в том, что несколько вертолётов становятся на круг и по очереди обстреливают цель. Эффективность применения авиации увеличивается благодаря корректировке огня с земли.
События на видео происходили в Сирии в 2015 году. Нанесением ударов руководил командующий российской группировкой в САР генерал-полковник Александр Дворников. Позиции боевиков обстреливались неуправляемыми ракетами и пушками, передаёт «Российская газета».
Ранее News.ru писал, что объём экспорта российских вооружений в течение нескольких последних лет составляет порядка $15 млрд в год. При этом лидирующую позицию в списке продукции, поставляемой Рособоронэкспортом за рубеж, занимает авиатехника.