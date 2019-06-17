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МиГ-41 сделают незаметным 

Российская Газета + ещё 1 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Облик перспективного дальнего перехватчика для замены МиГ-31 будет сформирован до конца года, тогда же завершатся научно-исследовательские работы.
— Перспективный самолет будет создан с использованием новых технологий малозаметности, он сможет перевозить необходимое количество вооружения и применять новые виды авиационных средств поражения, действуя на очень большом радиусе перехвата. Сейчас все эти требования закладываются в облик самолета, — рассказал РИА Новости генеральный директор корпорации МиГ Илья Тарасенко. Он добавил, что ПАК ДП — так официально именуется перспективный перехватчик, — станет ключевым звеном глобальной системы защиты воздушных границ России.
Ранее экс-главком ВКС России, глава комитета СФ по обороне Виктор Бондарев рассказал о характеристиках будущего самолета.
— Это будет суперсовременный тяжелый истребитель-перехватчик с боевым радиусом 1500 километров. Вооружить его предполагается дальней ракетой "воздух-воздух" Р-37 и принципиально новыми средствами поражения, — сказал сенатор.
О том, что новый перехватчик назовут МиГ-41, сообщил в 2016 году член комитета Госдумы РФ по обороне Александр Тарнаев.
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Комментарии
Армия , Оружие , Александр Тарнаев , Виктор Бондарев , Илья Тарасенко , МиГ , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости
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