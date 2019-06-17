МиГ-41 сделают незаметным

Облик перспективного дальнего перехватчика для замены МиГ-31 будет сформирован до конца года, тогда же завершатся научно-исследовательские работы.

— Перспективный самолет будет создан с использованием новых технологий малозаметности, он сможет перевозить необходимое количество вооружения и применять новые виды авиационных средств поражения, действуя на очень большом радиусе перехвата. Сейчас все эти требования закладываются в облик самолета, — рассказал РИА Новости генеральный директор корпорации МиГ Илья Тарасенко. Он добавил, что ПАК ДП — так официально именуется перспективный перехватчик, — станет ключевым звеном глобальной системы защиты воздушных границ России.

Ранее экс-главком ВКС России, глава комитета СФ по обороне Виктор Бондарев рассказал о характеристиках будущего самолета.