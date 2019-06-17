Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разработчик рассказал о перспективах беспилотника «Скат» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее сообщалось, что корпорация «МиГ» возобновила работы над тяжелым ударным БПЛА.
Гендиректор корпорации «МиГ» рассказал о перспективах тяжелого ударного беспилотника «Скат» в российской армии.
Так, по его словам, тактико-техническое задание на него планируется утвердить в Минобороны до конца года.
«Мы видим рынок для этого беспилотника. Ниша, в которой он будет находиться, сейчас не закрыта в России. Мы надеемся в этом году завершить согласование ТТЗ на него с нашим заказчиком. После этого мы будем переходить к опытно-конструкторским работам», — сказал Тарасенко в интервью РИА Новости.
Разработка беспилотника, по данным открытых источников, началась в РСК «МиГ» в инициативном порядке в 2005 году. Макет «Ската» был продемонстрирован в августе 2007 года на авиасалоне МАКС-2007.
Тогда планировалось, что максимальная взлетная масса аппарата составит 10 тонн, скорость — 850 километров в час, а дальность полета беспилотника должна была составить четыре тысячи километров. Кроме того, БПЛА должен был нести на себе как ракетное, так и бомбовое вооружение.
ТК «Звезда»: последние новости
Муженко рассказал, как летчики ВСУ случайно разбомбили украинский батальон «Донбасс» Войска США разместят свои базы в шести точках на территории Польши В США пригрозили военным воздействием на Иран
Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , МиГ , Авиационно-космический салон МАКС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Так это не русские?»: Раскрыта правда об атаке на «Донбасс»338
Экс-комбат «Донбасса» ответил на признание генерала ВСУ94
Умер серийный отравитель пассажиров электричек7
Британия захотела помириться с Россией464
S7 оштрафовали за вспотевший «Чайф»10
Видео
00:38
Врачи рассказали о состоянии Алибасова
Шоу-бизнес
03:33
Умер серийный отравитель пассажиров электричек
Происшествия Криминал
01:10
Опубликовано видео полета Су-27 и Су-30 на малых высотах
Оружие Армия
00:57
Появилось видео жесткой посадки в Краснодаре
Происшествия
02:04
Максим Соколов дал показания по делу об убийстве матери
Происшествия
03:36
Переезд в Луганск: Чичерина изменилась до неузнаваемости
Шоу-бизнес
00:30
Екатеринбург «переименовали» из-за Соловьева
Общество Шоу-бизнес
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
04:13
Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ
В мире Политика
03:23
Украина раскроет тайну гибели американцев во Вьетнаме
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение