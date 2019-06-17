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На авиасалоне в Ле-Бурже представили турецкий истребитель пятого поколения 

ТАСС + ещё 14 37 минут назад
Новейший турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter — X) впервые представлен в понедельник на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019) в Ле-Бурже.
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В ходе презентации представители разработчика самолета — компании Turkish Aerospace Industries (TAI) — сообщили, что разработка самолета переходит в активную фазу.
"В настоящее время завершается определения предполагаемых летно-технических характеристик нового истребителя. Одновременно начат поиск поставщиков различных подсистем для TF-X", — сообщил ТАСС представитель TAI в ходе церемонии.
По его словам, истребитель предназначен в первую очередь для поставок Вооруженным силам Турции.
"Руководством министерства обороны страны поставлена задача довести до максимального возможного уровня количество подсистем турецкого производства в составе TF-X. В качестве ориентировочного показателя задан уровень в 65%, однако, не исключено, что он будет скорректирован в сторону увеличения или уменьшения", — сказал собеседник агентства.
Как отметил представитель TAI, крупнейший турецкий производитель ракетного вооружения компания Rocketsan уже начала разработку комплекта авиационных средств поражения для TF-X. "Электроника самолета будет представлена преимущественно изделиями турецкой компании Aselsan. В настоящее время наиболее актуален вопрос выбора двигателя для нового истребителя", — сообщил источник.
Выставка в Ле-Бурже открылась 17 июня и продлится до 23 июня.
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Комментарии6
Армия , Видео , Оружие , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Ле-Бурже , Турция
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