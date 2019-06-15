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Су-34 разнес бункер боевиков полуторатонной бомбой 

Рамблер + ещё 1 11 минут назад
В интернете выложено видео, в котором бетонобойная бомба КАБ-1500ЛГ разрушает бункер террористов Сирии, сообщает «Военное обозрение».
Удар российской авиации по боевикам в Сирии сняли на видео
Бомба была сброшена с истребителя-бомбардировщика Су-34. Съемки ведутся сверху. На кадрах видно, что боевики уходят в укрытие, а затем туда попадает бомба.
После взрыва все заволакивает клубами дыма. КАБ-1500ЛГ — российская авиационная бомба, оснащенная лазерной/гиростабилизированной головкой самонаведения. Она может пробивать до трех метров железобетонных конструкций или же до 20 метров земли.
При сбросе с высоты до 8 км точность ее попадания достигает 4 м.
Армия , Видео , Оружие , Сирия
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