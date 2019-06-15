Су-34 разнес бункер боевиков полуторатонной бомбой

В интернете выложено видео, в котором бетонобойная бомба КАБ-1500ЛГ разрушает бункер террористов Сирии, сообщает «Военное обозрение»

Бомба была сброшена с истребителя-бомбардировщика Су-34. Съемки ведутся сверху. На кадрах видно, что боевики уходят в укрытие, а затем туда попадает бомба.

После взрыва все заволакивает клубами дыма. КАБ-1500ЛГ — российская авиационная бомба, оснащенная лазерной/гиростабилизированной головкой самонаведения. Она может пробивать до трех метров железобетонных конструкций или же до 20 метров земли.

При сбросе с высоты до 8 км точность ее попадания достигает 4 м.