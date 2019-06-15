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Росстат впервые отчитался о погибших на войне 

Ura.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Ura.Ru
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) впервые опубликовала данные по россиянам, погибшим в результате боевых действий. Ранее эта информация не попадала в отчеты ведомства.
«От повреждений в результате военных действий погибли четыре человека», — следует из отчета Росстата о причинах смертности россиян в 2018 году. Уточняется, что один из умерших был сельским жителем, а трое остальных — городскими. В отчетах за 2017 и 2016 годы соответствующая строка отсутствовала. О каких именно военных действиях идет речь, не уточняется.
Ранее президент России Владимир Путин засекретил данные о потерях среди личного состава во время спецопераций. Информация о погибших в мирное время военнослужащих приобрела статус государственной тайны, уточняет агентство Nation News.
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Армия , Владимир Путин , Росстат
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