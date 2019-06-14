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Эксперт оценил новейшую российскую ракету системы ПРО ПРС-1М 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: © РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Основной особенностью такого вооружения названа очень высокая скорость. Помимо этого, ПРС-1М имеет два боезаряда.
Леонков обратил внимание и на технологичность ракет. Российская разработка является управляемой и может преодолевать перегрузки, а также размещается на передвижном комплексе.
«То есть может прикрывать любые объекты инфраструктуры, промышленные центры и крупные города», — сказал эксперт.
Ранее немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света».
Авиаэксперт, генерал-майор Владимир Попов в беседе с телеканалом «Звезда» назвал уникальным стратегический бомбардировщик Ту-95.
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Армия , Оружие , Владимир Попов , ТК "Звезда"
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