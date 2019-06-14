Сотрудники МЧС России по Севастополю при участии специалистов Черноморского флота уничтожили одиннадцать авиабомб времён Великой Отечественной войны.
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«Вес боеприпасов — от 2,5 до 250 килограммов»,
— рассказал начальник части пиротехнических и специальных водолазных работ Арсен Смаилов.
Он отметил, что для работы с авиабомбами были задействованы пять человек личного состава.
5 июня в Севастополе обезвредили 250-килограммовую авиабомбу.
Ранее URA.RU сообщало, что боевую гранату нашли на берегу реки Туры в Тюменской области.