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Испытания «Тор-М2ДТ» показали на видео 

Lenta.ru 1 час назад
На полигоне Капустин Яр (Астраханская область) прошли первые стыковочные боевые стрельбы зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2ДТ» по маневрирующим скоростным воздушным мишеням условного противника. Соответствующее видео опубликовала «Звезда».
Телеканал сообщает, что стрельба велась в условиях активных радиопомех, а в ходе учений подразделения противовоздушной обороны (ПВО) соединения Северного флота (СФ) были уничтожены все мишени, запускаемые с разных направлений и летящие на минимальных и максимальных высотах.
В феврале 2018 года в сети появилось видео испытаний арктических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ». Тогда тесты проводились для оценки точности наведения ракет по двум целям при стрельбе очередью.
«Тор-М2ДТ» — арктический вариант ЗРК на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30. Впервые представлен в мае 2017 года.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Совет Федерации , Астраханская Область
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