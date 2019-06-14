Нужны ли России новые авианосцы

Появились новые сообщения о начале разработки Россией проекта нового авианосца — на этот раз атомного. Это вновь сделало актуальным вопрос, который российские моряки обсуждают десятилетия: нужен ли стране авианосный флот, где его размещать — и что делать с единственным оставшимся в стране подобным боевым боевым кораблем, ТАВКР «Адмирал Кузнецов»?

Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский авианосец. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве. Также уточняется, что уже точно решено — российский авианесущий корабль нового поколения будет иметь ядерную силовую установку.

Новость эта интересна не только с точки зрения российского флота будущего. Особенную актуальность ей придают размышления о текущей судьбе единстенного действующего российского авианосца многострадального ТАВКР «Адмирал Кузнецов», находящегося сегодня в ремонте.

Вот представьте, есть у вас такой рыдван — старый автомобиль, в котором все работает на «честном слове», как в последний раз. Он большой, вместительный, у соседей по двору такого точно нет, но жрёт много бензина, скорость уже не та, да и поломки достали. В общем, всё через чих-пых. Вариантов два — продать авто антикварам или на металлолом отправить, либо попытаться вдохнуть вторую жизнь, отремонтировать, лаком покрыть, новый клаксон поставить и — в Ялту! Выбираем ремонт, все-таки вещь раритетная. Но, тут падает на такой лимузин домкрат в гараже, портит обшивку, коленвал ломается, а когда вы приходите забирать такое сокровище из мастерской, выясняется, что работы выполнены всего на четверть.

История — будто с Кузи, как ласково называют моряки авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», списана. И плавучий док ему борта пробивал, и нынешняя стадия технической готовности составляет 25 процентов, что предполагает завершение ремонта и модернизацию корабля в лучшем случае к концу 2020 года. Сергей Шойгу после таких оценочных показателей готовности нашего единственного авианосца как-то уж очень нейтрально несколько недель назад предлагал «обсудить ход работ на корабле». Видимо, посмотреть хочет: доделать или все-таки выбросить.

Судя по тому, что Минобороны рассматривает строительство нового авианосца — видимо, судьба «Кузнецова» все же решена, и этот корабль вряд ли вновь выйдет на боевую службу.

ТАВКР «Адмирал Кузнецов» сегодня — как камень на развилке дорог, где один указатель ведет в никуда, а второй указывает на широкие океанские просторы. Ситуация чем-то напоминает начало 1970-х, когда в военно-морскую доктрину ВМФ СССР заложили авианосные эскадры — флот страны Советов активно боролся за владычество в морях-океанах. Ну, а как там без авианосцев? Тогда было построено и спущено на воду (с 1975 по 1991 гг.) пять авианесущих крейсеров проекта 1143 «Кречет» — «Киев», «Минск», «Новороссийск», «Адмирал Горшков» и «Адмирал Кузнецов». Недостроенный «Варяг», доставшийся Украине , был продан в Китай, а «Ульяновск» разобрали еще на первой стадии стапельных работ.

То есть шаги для вхождение в «Клуб авианосцев» — стран обладающих таким типом кораблей был предпринят, но сама идея плавно угасла, и остался один-единственный «Адмирал Кузнецов» в составе ВМФ. Есть ли смысл возрождать сейчас авианосные группировки? Куда покажет стрелка морского компаса?

«Самый опасный противник на море — это авиация, — говорит газете ВЗГЛЯД экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. — У нее преимущество по дальности, по ракетно-бомбовой нагрузке. Отразить авианалет достаточно сложно даже при наличии серьезных средств ПВО на борту корабля. Соответственно, что господство в акватории Мирового океана скорее получит тот, у кого есть возможность держать под рукой авиацию — на авианосцах, плавучих аэродромах. Тот же «Джордж Буш» ВМС США, последний из серии «Нимиц», обеспечивает глубину обороны до полутора тысяч километров. Авианосцы по праву считаются одной из самых мобильных сил в океане.

Лично я — категорически «за» авианосный флот. Но тут дело в том, что у России нет по большому счету мест базирования авианосных групп. На Севере этому мешают суровые условия и постоянное нахождение под прицелом стран НАТО, вдоль границ которых нужно пройти в океан. На Тихом океане, все что вокруг Владивостока, тоже являются закрытой зоной. Балтику вообще не рассматриваем, авианосцы в Черном море имели актуальность еще во времена Советского Союза, а сейчас нет.

Пожалуй, единственное достойное место базирования — тихоокеанское побережье Камчатки, но там тоже суровые климатические условия и плохо развитая прибрежная инфраструктура.

Авианосец же, по большому счету, неженка, большей степенью предназначенный для эксплуатации в теплых морях. И тут американцам сама природа помогла с местами базирования авианосцев, Взять хоть материковые Норфолк или Норт Айленд с выходами в Атлантику и Тихий океан, все они в теплых широтах. Да и ходят американцы отнюдь не в Северный Ледовитый океан.

Тем не менее России необходимы свои авианосцы для решения задач в разных регионах. Здесь, конечно, есть сложности и с их постройкой, и с финансированием — перспективный проект «Шторм» оценивается в 350 миллиардов рублей. Большое значение имеет и создание группировки сопровождения, ведь сам по себе авианосец — это всего лишь плавающий аэродром. Но если Россия не оставит планы по достойному присутствию в Мировом океане, без авианосцев нам не обойтись».

Если прислушаться к ранее сделанным заявлениям Сергея Шойгу, то сейчас ВМФ России делает ставку на постройку кораблей дальней морской зоны. Например, недавно заложенные два новых фрегата проекта 22350 дополнят уже имеющийся в строю «Адмирал Горшков», завершающий ходовые испытания «Адмирал Касатонов», достраиваемые «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков». В ближайшие годы к ним в дальней морской зоне, будем надеяться, прибавятся и эсминцы проекта 23650 «Лидер». Шойгу пообещал, что их планируют ввести в состав ВМФ до 2025 года. Впрочем, все это лишь эскорт для авианосцев, при том, что сейчас фрегаты и эсминцы могут действовать самостоятельно.

«Дискуссия о необходимости авианосцев для флота российского в итоге, как правило, всегда сводится к долларам, — считает медиа-консультант, военный эксперт Александр Зимовский. — Точнее, к эмпирически установленной цене строительства авианосца. 1 миллиард долларов за 1000 тонн водоизмещения. Куда меньше внимания уделяется анализу оперативной ценности авианосца как боевой единицы. При всей своей красоте и визуальной мощи любое авианосное соединение предназначено для решения оперативных задач. Это их потолок.

Авианосец хорош для старой доброй дипломатии канонерок — подплыть к берегу условного Гондураса или Гватемалы и погрозить пальчиком: «Не ломайте игрушек». Тогда как наши российские окрестные гондурасы не требуют массированного военно-морского убеждения.

Для Черноморского флота авианесущий корабль имел определённый смысл. Но с крахом черноморских судостроительных мощностей СССР и с возвращением в Россию непотопляемого авианосца Крым идея себя изжила.

Остаются два наших реально океанских флота — Северный и Тихоокеанский. С учётом того, что для этих флотов ни стратегические, ни оперативные задачи со времён СССР не изменились, очевидно отсутствие критической нужды в авианосцах.

Анализируя морские ТВД, где были сконцентрированы основные действия ВМФ СССР, могу сказать, что регионами максимальной активности были Атлантика и Средиземноморье. При этом никаких авианосных групп СССР не имел, но зато контролировал все авианосные группы США, находившиеся на тот момент в море.

В ходе войны Судного дня советская средиземноморская эскадра в кратчайшие сроки была увеличена почти до ста вымпелов, включая 34 надводных боевых корабля и 23 подводные лодки. У американцев на тот момент было 60 кораблей и это полностью исчерпывало их боевые возможности в данном регионе. Опять-таки СССР не имел авианосцев, но полностью блокировал действия трёх авианосных групп ВМС США восточнее Мальты. Кстати, на Индийский и Тихий океаны примерно в тоже время приходилась примерно треть военно-морской активности СССР. Но там доминировали советские подводные силы, которые связывали американцев.

В ходе сирийского конфликта Россия показала, что эти оперативно-тактические наработки не утеряны. Поэтому вопрос о ценности и необходимости авианосцев для России сегодня, полагаю, продолжит оставаться в дискуссионной плоскости».

Заявления и источников, и официальных лиц о той или иной стадии проектирования нового авианесущего корабля появляются регулярно вот уже много лет. А вот, что называется, и ныне там — реальные деньги ни на проектирование, ни на тем более закладку и постройку так и не были выделены. Зато они регулярно выделяются на ремонт ТАВКР «Адмирал Кузнецов». Можно сказать, Россия до сих пор находится на развилке — нужны ли ей новые авианосцы — и сложно сказать, когда будет принято окончательное решение.