Саакашвили встал на учет в киевском военкомате

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая вернул Саакашвили гражданство страны. Политик на следующий день вернулся на Украину.

"Прошёл медицинскую комиссию и встал на военный учёт в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, годен к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину", — написал Саакашвили в пятницу на своей странице в Facebook.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.