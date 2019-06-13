В Кремле пояснили действия российских военных по беспилотникам США в Польше

Российские военные проводят тщательный анализ информации, чтобы избежать угроз безопасности из-за расширения военного сотрудничества Польши США , об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

«Ни у кого не должно быть сомнений, что российские военные с большим вниманием фиксируют все эти сообщения, анализируют информацию и делают так, чтобы подобные шаги никоим образом не угрожали безопасности Российской Федерации», — сказал Песков, передает РИА «Новости».

Также он добавил, что Кремль не будет реагировать на слова президента США Дональда Трампа и польского президента о размещении в Польше беспилотников, а также дополнительных войск.

Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Кроме того, США и Польшей были достигнуты договоренности по закупке большого числа новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.