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В Кремле пояснили действия российских военных по беспилотникам США в Польше 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские военные проводят тщательный анализ информации, чтобы избежать угроз безопасности из-за расширения военного сотрудничества Польши и США, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Ни у кого не должно быть сомнений, что российские военные с большим вниманием фиксируют все эти сообщения, анализируют информацию и делают так, чтобы подобные шаги никоим образом не угрожали безопасности Российской Федерации», — сказал Песков, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что Кремль не будет реагировать на слова президента США Дональда Трампа и польского президента о размещении в Польше беспилотников, а также дополнительных войск.
Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Кроме того, США и Польшей были достигнуты договоренности по закупке большого числа новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.
В МИДе в связи с этим решением выразили обеспокоенность, а глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что размещение беспилотников США в Польше напоминает ситуацию в преддверии Карибского кризиса.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Дмитрий Песков , Владимир Шаманов , Дональд Трамп , МИД , Госдума , РИА Новости , Польша , США
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