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Российских боевых «Фермеров» заметили в Узбекистане 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @KomandanteS17
Бойцы специальных подразделений вооруженных сил Узбекистана задействовали в ходе учений российские автомобили УАЗ-39094 с установленными на них крупнокалиберными пулеметами «Корд». Внимание на появившиеся в сети фотографии обратило «РГ: Русское оружие».
Как отмечается, машина, запечатленная на снимках, была использована во время учений по отражению террористических атак в районе города Чирчик, которые прошли в начале июня. На кадрах можно увидеть, что вооруженный УАЗ-39094 сопровождал транспортную колонну.
По данным издания, в настоящее время данные автомобили российского производства благодаря их «великолепной проходимости» уже эксплуатируются в силовых ведомствах ряда стран.
УАЗ-39094, также известный как «Фермер», способен развивать скорость до 115 километров в час. Его грузоподъемность составляет чуть более 1 тонны.
Пулемет «Корд» был создан в 1990-х годах на Ковровском заводе имени Дегтярева и принят на вооружение российской армии в 2001 году. Он предназначен для поражения различных целей, в том числе легкобронированных, на расстоянии до 2 тысяч метров, также способен уничтожать летательные аппараты на расстоянии до 1,5 тысячи метров. «Корд» устанавливается на различные виды боевой техники, в частности, на танки Т-90.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , ЗиД , Узбекистан , Чирчик
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