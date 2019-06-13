24 конвертоплана V-22 выполнили «Слоновью прогулку»

24 конвертоплана MV-22B Osprey и 16 тяжелых транспортных вертолетов CH-53E Super Stallion 6 июня совершили «Слоновью прогулку». Соответствующее видео опубликовала служба DMA (Defense Media Activity).

Упражнение, прошедшее на авиабазе Мирамир (Калифорния) Корпуса морской пехоты (КМП) США, продемонстрировало оперативную боеготовность летной техники.

В ноябре 2018 года 35 истребителей пятого поколения F-35A Lightning II совершили «Слоновью прогулку» на авиабазе Хилл (Юта) Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Упражнение «Слоновья прогулка» предполагает взлет с одной площадки большого числа однотипных летательных аппаратов, происходящий с небольшими интервалами друг от друга.