Турция впервые представит собственный истребитель пятого поколения на авиашоу в Ле-Бурже

Крупнейший турецкий производитель авиационно-космической техники компания Turkish Aerospace Industry (TAI) впервые представит истребитель пятого поколения собственной разработки на 53-м Парижском авиашоу, которое пройдет в пригороде французской столицы Ле-Бурже в период с 17 по 23 июня. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе TAI.

"В ходе Парижского авиашоу впервые будет продемонстрирован полноразмерный макет истребителя пятого поколения, разрабатываемого в рамках программы TF [Turkish Fighter Project]. Таким образом, новейший боевой самолет, предназначенный для Вооруженных сил Турции, впервые будет продемонстрирован широкой публике", — сообщили в пресс-службе, отметив, что способность производить боевую авиацию пятого поколения является отличительной чертой мировых лидеров, таких как Россия, Китай и США.

"Демонстрация новейшего истребителя показывает, что наиболее важный турецкий оборонный проект достиг новой точки развития", — цитирует пресс-служба слова генерального директора TAI Темела Котила.

Источник в компании сообщил ТАСС, что в настоящее время работы над истребителем пятого поколения, который получил проектное обозначение TF-X (Turkish Fighter — X), находятся на уровне определения требований к самолету.

"В настоящее время TAI определяет летно-технические характеристики разрабатываемого образца", — добавил он.

Как отметили в пресс-службе, на авиашоу в Ле-Бурже также будет впервые представлен в полете турецкий боевой вертолет T129 ATAK.