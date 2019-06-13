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Турция впервые представит собственный истребитель пятого поколения на авиашоу в Ле-Бурже 

ТАСС + ещё 1 37 минут назад
Фото: Reuters
Крупнейший турецкий производитель авиационно-космической техники компания Turkish Aerospace Industry (TAI) впервые представит истребитель пятого поколения собственной разработки на 53-м Парижском авиашоу, которое пройдет в пригороде французской столицы Ле-Бурже в период с 17 по 23 июня. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе TAI.
"В ходе Парижского авиашоу впервые будет продемонстрирован полноразмерный макет истребителя пятого поколения, разрабатываемого в рамках программы TF [Turkish Fighter Project]. Таким образом, новейший боевой самолет, предназначенный для Вооруженных сил Турции, впервые будет продемонстрирован широкой публике", — сообщили в пресс-службе, отметив, что способность производить боевую авиацию пятого поколения является отличительной чертой мировых лидеров, таких как Россия, Китай и США.
"Демонстрация новейшего истребителя показывает, что наиболее важный турецкий оборонный проект достиг новой точки развития", — цитирует пресс-служба слова генерального директора TAI Темела Котила.
Источник в компании сообщил ТАСС, что в настоящее время работы над истребителем пятого поколения, который получил проектное обозначение TF-X (Turkish Fighter — X), находятся на уровне определения требований к самолету.
"В настоящее время TAI определяет летно-технические характеристики разрабатываемого образца", — добавил он.
Как отметили в пресс-службе, на авиашоу в Ле-Бурже также будет впервые представлен в полете турецкий боевой вертолет T129 ATAK.
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Комментарии1
Армия , Оружие , ИТАР-ТАСС , Ле-Бурже , Турция
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