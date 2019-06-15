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В акваторию залива Петра Великого вышел японский эсминец 

РИА Новости + ещё 3 42 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии "Судзунами", который прибыл во Владивосток 10 июня, вышел в акваторию залива Петра Великого для участия в российско-японских учениях "Сарекс-2019", сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
"Эсминец "Судзунами" покинул бухту Золотой Рог и вышел в акваторию залива Петра Великого, где совместно с кораблями ВМФ России проведет учение по поиску и спасению на море "Сарекс-2019", — говорится в сообщении.
За время пребывания во Владивостоке японские моряки приняли участие в протокольной встрече с командующим ТОФ адмиралом Сергеем Авакянцем, провели спортивные встречи с российскими моряками и посетили памятные места города.
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Армия , Владивосток , Япония
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