В команде Зеленского ужаснулись качеством украинских бронемашин

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк во время визита на Донбасс раскритиковал украинскую бронемашину «Варта» и назвал ее идеальной целью для врага. Видеообращение чиновник опубликовал на своей странице в Facebook

По словам Данилюка, украинские военные недовольны качеством отечественных бронемашин.

«Морпехи сказали, что нельзя ехать на передовую на бронемашине "Варта", поскольку это рискованно. Поэтому на передовую поехали на проверенной временем технике. Но потом мы с морпехамы все же проехались в "Варте" — чтобы я сам мог оценить недостатки этой техники. Так я понял, что "Варта" ничего не стоит», — сказал секретарь СНБО.

Также Данилюк предложил депутату от «Народного фронта» Сергею Пашинскому , который связан с производителем бронемашин, приехать на передовую на «Варте» и попробовать «продержаться более двух минут».

«С военными надо разговаривать, надо задавать вопросы и слышать их ответы. Они лучше всех знают, что именно им нужно. В этом контексте реформирование "Укроборонпрома" — один из важнейших приоритетов моей команды. Армия будет получать то, что ей нужно, а не то, что ей навязывают», — отметил он.

Данилюк был назначен секретарем СНБО 31 мая указом президента Украины Владимира Зеленского , сразу после увольнения с этого поста Александра Турчинова

«Варта» — колесная бронемашина с усиленной противоминной защитой, разработанная компанией «Українська бронетехніка». Первый образец машины представлен в конце 2015 года. Грузоподъемность «Варты» составляет две тысячи килограммов, на ее крышу можно установить боевой модуль массой до 550 килограммов. До 2015 года «Українська бронетехніка» называлась «Укрглавпак» и занималась производством пластиковой посуды. В 2015 году компания получила первый госзаказ на 500 миллионов гривен (1,3 миллиарда рублей).