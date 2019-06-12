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Военные Израиля сообщили о нарушении границы страны беспилотником из Ливана 

ТАСС 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Израильские военные засекли в среду беспилотный летательный аппарат, проникший в воздушное пространство еврейского государства из Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Некоторое время назад израильские военнослужащие засекли беспилотный летательный аппарат (БПЛА), проникший в воздушное пространство Израиля из Ливана, но вскоре вернувшийся обратно", — говорится в распространенном военными коммюнике.
"Военнослужащие израильской армии вели мониторинг БПЛА", — добавили в пресс-службе.
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Армия , Войска , Оружие , Израиль , Ливан
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