Украина решила повременить с отправкой боевых кораблей в Керченский пролив

«Все решения будут приниматься взвешенно… Мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать», — сказал он в интервью «Би-би-си Украина».

При этом Хомчак отметил, что сначала нужно разобраться с инцидентом во время предыдущего прохождения украинских кораблей через пролив.

«Ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ», — добавил он.

Хомчак подчеркнул также, что руководство так называемой Операции объединенных сил «готово реагировать на все угрозы».

Ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов не исключил, что Москва подаст иск к Киеву в Международный суд ООН в Гааге из-за прошлогодней провокации в Керченском проливе.

Ситуация вокруг Керченского пролива обострилась после украинской провокации, которая привела к тому, что Россия задержала украинских моряков, нарушивших государственную границу. 25 мая Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить их, но Москва указала, что у этого ведомства нет соответствующей юрисдикции.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы.