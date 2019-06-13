Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина решила повременить с отправкой боевых кораблей в Керченский пролив 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 1 час назад
Фото: ФСБ РФ
Киев не станет сдавать позиции в Керченском проливе, но вопрос нового прохождения украинских сил через него пока не стоит, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
«Все решения будут приниматься взвешенно… Мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать», — сказал он в интервью «Би-би-си Украина».
При этом Хомчак отметил, что сначала нужно разобраться с инцидентом во время предыдущего прохождения украинских кораблей через пролив.
«Ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ», — добавил он.
Хомчак подчеркнул также, что руководство так называемой Операции объединенных сил «готово реагировать на все угрозы».
Ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов не исключил, что Москва подаст иск к Киеву в Международный суд ООН в Гааге из-за прошлогодней провокации в Керченском проливе.
Ситуация вокруг Керченского пролива обострилась после украинской провокации, которая привела к тому, что Россия задержала украинских моряков, нарушивших государственную границу. 25 мая Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить их, но Москва указала, что у этого ведомства нет соответствующей юрисдикции.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украинское танкостроение скончалось Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе Турция собралась представить собственный истребитель пятого поколения
Комментарии1
Армия , Войска , Украина , Керченский пролив , Александр Молохов , Генштаб , ООН , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская армия подошла к Донецку358
Прокуратура отреагировала на данные о воскресшем Цапке123
Путин восстановит отношения с Украиной753
Украину объявили «колонией» для ядерных отходов из США177
Более 50 детей поели личи и умерли8
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
В России могут вырасти тарифы на мусор
Общество Экология
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
10:53
Россиянам затруднят покупку алкоголя
Общество
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
02:51
Дуда назвал преимущество поляков над русскими
В мире Конфликты
03:10
Фото с возможной свадьбы Лазарева появилось в Сети
Шоу-бизнес
00:52
ЕС отреагировал на массовые протесты в Гонконге
В мире Азия
01:19
Завещание Алибасова разругало «нанайцев»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение