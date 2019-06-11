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ВКС РФ получат семь отремонтированных Ми-26 в 2019 году 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего для российских и зарубежных заказчиков, были отремонтированы 23 вертолета Ми-26.
Министерство обороны РФ в 2019 году получат семь самых тяжелых вертолетов в мире Ми-26. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Новосибирский авиаремонтный завод, единственное подобное предприятие в России, где выполняется ремонт самого большого в мире серийного вертолета Ми-26, завершает работы на первой в этом году машине в рамках Гособоронзаказа», — говорится в сообщении.
Ми-26 является самым тяжелым транспортным вертолетов в мире. Он способен перевозить 20 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске, а взлетная масса машины достигает 56 тонн.
Разработка машины велась в ОКБ Миля в 1970-х годах, а первый полет машина совершила в 1977 году. Главная задача вертолета — перевозка грузов и личного состава. Кроме того, вертолет применяется и в гражданских целях, выполняя в том числе уникальные монтажные операции.
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Армия , Оружие , Министерство обороны
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