ВКС РФ получат семь отремонтированных Ми-26 в 2019 году

Всего для российских и зарубежных заказчиков, были отремонтированы 23 вертолета Ми-26.

Министерство обороны РФ в 2019 году получат семь самых тяжелых вертолетов в мире Ми-26. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Новосибирский авиаремонтный завод, единственное подобное предприятие в России, где выполняется ремонт самого большого в мире серийного вертолета Ми-26, завершает работы на первой в этом году машине в рамках Гособоронзаказа», — говорится в сообщении.

Ми-26 является самым тяжелым транспортным вертолетов в мире. Он способен перевозить 20 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске, а взлетная масса машины достигает 56 тонн.

Разработка машины велась в ОКБ Миля в 1970-х годах, а первый полет машина совершила в 1977 году. Главная задача вертолета — перевозка грузов и личного состава. Кроме того, вертолет применяется и в гражданских целях, выполняя в том числе уникальные монтажные операции.