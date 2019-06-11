Член Совфеда Ольга Ковитиди оценила планы конгресса США увеличить в следующем году военную помощь Киеву. Речь идет о 250 миллионах долларов. Об этом сообщило РИА ФАН.
По мнению сенатора, европейские страны не заинтересованы в системном вооружении Украины, которое осуществляет Вашингтон. Суть в том, что создаются реальные риски по возникновению военного очага на европейском континенте. Соответственно, ничего хорошего план США не сулит.
«Совершенно очевидно, что выделение Киеву очередных 250 миллионов долларов для продолжения гражданской войны и вооружение украинской армии залежалым американским оружием не способствуют миру и процветанию Украины», — выразила уверенность парламентарий.