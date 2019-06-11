Сенатор Ковитиди отреагировала на планы США увеличить военную помощь Украине

По мнению сенатора, европейские страны не заинтересованы в системном вооружении Украины, которое осуществляет Вашингтон. Суть в том, что создаются реальные риски по возникновению военного очага на европейском континенте. Соответственно, ничего хорошего план США не сулит.