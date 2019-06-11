Террористы дважды за день напали на армию у Пальмиры 

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) дважды за 10 июня атаковали позиции сирийской армии вблизи города Пальмира. Об этом пишет Al Masdar News.
Первое нападение они совершили под прикрытием ночи неподалеку от насосной станции. Отмечается, что в результате завязалось серьезное столкновение. Военные отбили атаку, район обезопасили еще до рассвета.
Позднее террористы ИГ напали на позиции правительственных войск у международной автомагистрали к востоку от Пальмиры. Перестрелка длилась недолго, однако боевики смогли нанести сирийским военным потери прежде, чем отступили.
Издание отмечает, что в последнее время члены группировки стали все чаще совершать вылазки в сельской местности в районе Пальмиры. В этой связи власти были вынуждены сосредоточить больше сил в этом районе.
5 июня сообщалось, что боевики ИГ уничтожили сирийский танк под Пальмирой. 31 мая стало известно, что сторонники группировки организовали засаду на солдат правительственных войск к югу от города, но их вовремя заметили, и атака была предотвращена.
28 мая AMN сообщал, что САА перебросила подкрепления в окрестности Пальмиры после новостей о планах террористов вернуть себе древний сирийский город.
Боевики ИГ впервые взяли Пальмиру под контроль в 2015 году. В марте 2016-го город был освобожден силами сирийской армии и российского спецназа, однако в конце того же года его вновь захватили террористы. Повторно Пальмира была освобождена к марту 2017-го.