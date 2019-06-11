Перехватил разведчиков: Су-27 поднялся в небо из-за США и Швеции

Российский истребитель Су-27 поднялся в небо над Балтийским морем для перехвата самолетов ВВС США Швеции у границ РФ . Полет проходил в соответствии с международными нормами. Двумя днями ранее в этом регионе начались крупные военно-морские учения НАТО, в которых, в частности, на правах партнера принимает участие Швеция.

Российский истребитель Су-27 поднимался для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы в районе Балтийского моря, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим», — указали в сообщении.

Российский летчик сопровождал их, чтобы не допустить нарушения границы воздушного пространства России и контролировать соблюдение всех мер безопасности.

Его полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Сейчас в Балтийском море проходят крупные военно-морские учения НАТО BALTOPS-2019. Швеция и Финляндия — две ключевые балтийские страны, не входящие в НАТО, — участвуют в маневрах на правах партнеров.

Накануне официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что стартовавшие в воскресенье учения альянса в Балтике «не направлены против третьих стран».

«Балтийское море имеет стратегическое значение для альянса, к нему имеют выход шесть государств НАТО. Учения BALTOPS проводятся уже 47-й год и не направлены против кого бы то ни было <…>. BALTOPS демонстрируют, как хорошо наши силы способны работать вместе и что НАТО может защитить себя от любого противника», — отметила Лунгеску.

Эти учения проходят с 9 по 21 июня. В них принимают участие 8,6 тыс. военных из 18 стран НАТО и партнеров альянса. К маневрам также привлечены морские, воздушные и сухопутные силы: 50 кораблей и подводных лодок, 40 воздушных судов.

«Центр НАТО в Удеме будет командовать всеми воздушными операциями. Самолеты будут взаимодействовать вместе с военно-морскими силами для обеспечения противовоздушной обороны, наблюдения и обеспечения прикрытия для десантных операций», — подчеркнули в сообщении.

Участники маневров, в частности, отрабатывают поиск морских мин и подводных лодок, использование средств противовоздушной обороны (ПВО) и обороны от атак кораблей условного противника. Кроме того, будут отрабатываться атакующие действия, как, например, высадка морского десанта.

За день до начала учений военно-дипломатический источник ТАСС сообщил, что следить за ними будут силы и средства разведки Балтийского флота, а также корабли.

«За маневрами НАТО будут следить, в частности, ракетные корветы «Стойкий» и «Бойкий», а также малый ракетный корабль «Ливень». Также будут задействованы средства разведки», — уточнил собеседник агентства. Впрочем, в ТАСС подчеркнули, что не располагают официальным подтверждением данной информации.

Инцидент с американским и шведским самолетами не первый, произошедший над Балтийским морем. 24 января Су-27 был поднят в этом регионе для перехвата шведского «Гольфстрима», сообщало РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Там отметили, что шведский летательный аппарат зафиксировали средства контроля воздушного пространства.

Согласно информации военного ведомства, иностранный самолет летел с выключенным транспондером. После удаления «Гольфстрима» от границ России Су-27 «благополучно» вернулся на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.

В мае прошлого года Су-27 перехватил противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США в воздушном пространстве над Балтийским морем. Во время сближения расстояние между самолетами составляло 20 футов, то есть порядка шести метров, и таким образом они находились по отношению друг к другу около девяти минут.

Источник телеканала CNN назвал такое сближение «непрофессиональным», но признал, что оно было безопасным.

После этого инцидента американский журнал The National Interest опубликовал статью о российском истребителе, в котором Су-27 описывается как «устрашающий НАТО». В издании рассказали историю истребителя. Су-27 (по классификации НАТО — Flanker) был разработан с учетом возможностей американского истребителя F-15.

«Хотя Су-27 проектировался для завоевания превосходства в воздухе, он показал себя достаточно гибким для выполнения перехватов или нанесения наземных ударов», — подчеркнул автор публикации.

До этого еще один обсуждаемый перехват с участием Су-27 произошел 29 января прошлого года в воздушном пространстве к югу от курортного города Ялта в Крыму. Российский истребитель поравнялся с самолетом-разведчиком американского военного флота EP-3E Aries II и продемонстрировал, что несет под крылом ракеты «воздух-воздух».

Пентагоне такую операцию назвали «крайним примером пренебрежения российскими военными международными соглашениями и нормами». Американское военное ведомство также призвало Москву «прекратить эти небезопасные действия, увеличивающие риск просчетов и создающие угрозы летному составу обеих сторон, а также столкновений в воздухе».

Российские военные в свою очередь заверили, что маневры Су-27 были стандартными, абсолютно законными и полностью безопасными для самолета-разведчика США.

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что «если для американских летчиков осознание этого факта [перехвата] является причиной депрессий и фобий», то им рекомендуется «в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения».