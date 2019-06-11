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Российский Су-27 перехватил самолёты США и Швеции в небе над Балтикой 

News.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолёты-разведчики США и Швеции были замечены у границы РФ над Балтикой, где проходят крупные учения НАТО. Воздушные цели перехватил российский истребитель Су-27.
Экипаж приблизился к иностранным машинам на безопасное расстояние и определил их тип: американский RC-135 и шведский «Гольфстрим», пишет ТАСС.
Международные учения BALTOPS 2019 продлятся до 21 июня текущего года. В них задействуют 50 кораблей и подлодок, 40 самолётов и вертолётов, около 8,6 тыс. военнослужащих.
Ранее News.ru сообщал, что разведывательные полёты над водами Чёрного моря совершили противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon и стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk.
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Армия , Войска , Оружие , НАТО , ИТАР-ТАСС , США , Швеция
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