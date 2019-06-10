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Линейный корабль «Полтава» возглавит военно‐морской парад в Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге состоится военно-морской парад, который возглавит 54-пушечный линейный корабль «Полтава». Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на петербургские СМИ.
По данным информагентства, парад состоится в акватории Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки Кронштадтского порта и в акватории Невы между Троицким и Благовещенским мостами.
Отмечается, что жители и гости северной столицы смогут увидеть во время мероприятия суда только новых проектов. В частности, речь идет о малых ракетных кораблях «Серпухов» и «Советск».
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Армия , Войска , Санкт-Петербург
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