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Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: ТАСС
Украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранение получил один человек, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в ДНР заявили о 33 нарушениях в Донбассе за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) составило 17 раз… Ранение получил один мирный житель", — сказал представитель ведомства.
По данным представительства ДНР в СЦКК, силовики выпустили по территории республики 197 мин и снарядов различного калибра, при обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 11 населенных пунктов ДНР.
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Армия , Войска , Конфликты
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