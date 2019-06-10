Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранение получил один человек, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В воскресенье в ДНР заявили о 33 нарушениях в Донбассе за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) составило 17 раз… Ранение получил один мирный житель", — сказал представитель ведомства.

По данным представительства ДНР в СЦКК, силовики выпустили по территории республики 197 мин и снарядов различного калибра, при обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 11 населенных пунктов ДНР.