В НАТО заявили, что учения на Балтике не направлены против кого-либо

Свыше 8,5 тысячи военнослужащих из 18 стран, 50 кораблей и 40 самолетов задействованы в ежегодных морских учениях НАТО Baltops, которые стартовали на Балтике, в этом году маневры проходят под командованием американских военных, сообщил альянс.

"В рамках учений силы морской пехоты проведут десантные операции в нескольких местах в регионе Балтийского моря", — сообщили в НАТО, уточнив, что в учениях, которые продлятся до 21 июня, задействованы порядка 8,6 тысячи американских и европейских военнослужащих из ряда стран альянса и его партнеров.

Германии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Нидерландов, В частности, силы направлены из Бельгии Норвегии , Польши, Португалии, Румынии, Соединенного Королевства, США, Турции, Франции, Эстонии, а также Финляндии и Швеции. В этом году учениями командует Второй флот ВМС США.

К учениям привлечены морские, воздушные и сухопутные силы, в том числе 50 кораблей и подводных лодок, 40 воздушных судов.

"Центр НАТО в Удеме будет командовать всеми воздушными операциями. Самолеты будут действовать во взаимодействии с военно-морскими силами для обеспечения противовоздушной обороны, наблюдения и обеспечения прикрытия для десантных операций", — говорится в сообщении.

Учения также предусматривают отработку поиска морских мин и подводных лодок, использования средств ПВО, обороны от атак кораблей условного противника.

"Балтийское море имеет жизненно важное стратегическое значение для альянса и граничит с шестью странами НАТО", — заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

По ее словам, учения "не направлены против кого-либо, но очевидно, что обстановка в области безопасности в регионе ухудшилась после незаконной аннексии Россией Крыма".

"Учения призваны проверить, насколько хорошо наши силы работают вместе, и показать, что НАТО может защитить себя от любого противника", — приводит ее слова альянс.