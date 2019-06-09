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Более 9 тыс. призывников ЦВО отправлено в войска 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Традиционно на сборных пунктах призывников обеспечивают установленной формой одежды по принадлежности к виду и роду войск, средствами гигиены, банковской картой для получения денежного довольствия, а также пропитанием на время пути следования к месту службы.
С начала весеннего призыва, стартовавшего 1 апреля, более 9 тыс. призывников были отправлены в войска военкоматами 28 субъектов Центрального военного округа (ЦВО).
Традиционно на сборных пунктах призывников обеспечивают установленной формой одежды по принадлежности к виду и роду войск, средствами гигиены, банковской картой для получения денежного довольствия, а также пропитанием на время пути следования к месту службы. Кроме того, военнослужащим выдается специальная пластиковая карта, на которой в электронном виде хранятся биометрические и другие данные о человеке. Карта является дополнением к военному билету. По желанию ребята получают бесплатные сим-карты мобильного оператора сотовой связи.
Призывников доставляют на места несения воинской службы железнодорожным транспортом (в том числе и воинскими эшелонами), военно-транспортной авиацией, а также автобусными рейсами.
Всего за время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля военкоматы ЦВО призовут на военную службу около 51 тыс. человек.
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