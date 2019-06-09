Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский Т-14 «Армата» возглавил мировой рейтинг танков 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Иностранные эксперты признали российский танк Т-14 "Армата" лучшим танком в мире. На втором месте в рейтинге бронемашин расположился французский AMX-56 Leclerc, на третьем — немецкий Leopard 2 A7+.
По мнению аналитиков издания World Digital News, главными достоинствами российского танка называют массу танка, калибр орудия, мощность двигателя и броню. Во многом благодаря необитаемой танковой башне конструкторам танка "Армата" удалось добиться снижения его массы до 49 тонн. Кроме того, профиль танка стал ниже и малозаметнее для противника. На Т-14 можно устанавливать пушки калибра 125-мм или 152-мм.
Двигатель "Арматы" позволяет развивать скорость до 90 км/ч. Объем топливного бака рассчитан на дальность хода до 500 километров. При этом толщина лобовой брони "Арматы" составляет 950 мм, а в основу бронепластин положены композитные сплавы. При этом танк оборудован защитными комплексами "Афганит" и "Малахит", которые противодействуют противотанковым снарядам и ракетам.
Американский Abrams и израильская Merkava в тройку лучших танков не вошли. Танк США занял в рейтинге четвертое место. Танк армии обороны Израиля пропустил вперед себя южнокорейский танк К2 Black Panther и японский Type 10 Hitomaru, и занял седьмое место.
Дальше места расположились следующим образом. Восьмое место — китайский Type 99А2, девятом — турецкий Altay, десятом — британский Challenger 2LEP, одиннадцатом — украинский Т-80ВVM/T-84U "Оплот", двенадцатом — российский Т-90MS.
Российская Газета: последние новости
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео Пресс-секретарь Зеленского признала гибель людей из-за обстрелов ВСУ США разместили в Польше новое оружие
Комментарии
Армия , Оружие , ЦАХАЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не война!» Адмирал об отдыхе российских моряков на службе97
Что стоит за отменой концерта «Машины времени»78
Аукнулся Крым? День России пройдет без Макаревича622
Додон запросил помощь у мирового сообщества39
Разрыв с Россией: Порошенко сделал заявление321
Видео
00:43
«Не война!» Адмирал об отдыхе российских моряков на службе
Армия Войска
00:52
Ким Чен Ын совершил новый жестокий вид казни
В мире Азия
03:48
Разрыв с Россией: Порошенко сделал заявление
В мире Украина
01:01
В Британии показали минометный комплекс Mjölner
Оружие Армия
02:15
Аукнулся Крым? День России пройдет без Макаревича
Общество Статьи
00:46
Невзоров выступил на подтанцовках у Шнурова
Шоу-бизнес
00:17
«Это плевок в лицо»
Общество
04:13
Додон запросил помощь у мирового сообщества
В мире
02:35
Врачи сделали заявление по состоянию Алибасова
Шоу-бизнес
01:13
Кризис в Молдавии: у Додона отобрали полномочия
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть