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Соловьева обрадовала невозмутимость российских моряков при маневре крейсера США 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание на спокойствие российских моряков во время опасного сближения боевых кораблей России и США. Он опубликовал в Instagram свой комментарий и отредактированное видео инцидента.
«Вот это выдержка! — написал Соловьев. — Посмотрите внимательно американское видео сближения с БПК "Адмирал Виноградов". На нем видно, как в этой опасной ситуации на вертолетной площадке безмятежно загорает один из членов команды».
7 июня пресс-служба Тихоокеанского флота России сообщила, что американский крейсер Chancellorsville внезапно пересек курс большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» в 50 метрах от него. В результате опасного маневра суда чуть не столкнулись.
Позднее представитель Седьмого флота США заявил, что инцидент произошел в Филиппинском, а не в Восточно-Китайском море, как утверждала российская сторона. По его словам, все было с точностью до наоборот, и американскому крейсеру пришлось уворачиваться от российского корабля. В Twitter публиковались фотографии и видео сближения, снятые с воздуха и с борта Chancellorsville.
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Армия , Общество , Владимир Соловьев , США
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