Ополченцы ДНР уничтожили очередной беспилотник ВСУ

"Для корректировки минометного и артиллерийского огня противник продолжает активно использовать разведывательные беспилотники, один из которых был сбит вчера силами наших подразделений ПВО", — цитирует Безсонова Донецкое агентство новостей.

По его данным, беспилотник был уничтожен в районе Горловки.