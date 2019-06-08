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Ополченцы ДНР уничтожили очередной беспилотник ВСУ 

ТАСС 49 минут назад
Фото: ТАСС
Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) уничтожила в районе Горловки беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу сообщил начальник пресс-службы оборонного ведомства ДНР Даниил Безсонов.
"Для корректировки минометного и артиллерийского огня противник продолжает активно использовать разведывательные беспилотники, один из которых был сбит вчера силами наших подразделений ПВО", — цитирует Безсонова Донецкое агентство новостей.
По его данным, беспилотник был уничтожен в районе Горловки.
Договоренности, принятые на встречах контактной группы в Минске, позволяют использовать беспилотные летательные аппараты в прилегающих к линии соприкосновения районах Донбасса только наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Несмотря на это ВСУ регулярно задействуют беспилотники.
ТАСС: последние новости
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Армия , Войска , Конфликты , Украина , Даниил Безсонов , Министерство обороны , ОБСЕ , Горловка
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