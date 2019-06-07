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В ВВС США появился первый бородатый летчик в тюрбане 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: American Civil Liberties Union/ Lenta.ru
Военно-воздушные силы США впервые разрешили американцу сикхского происхождения носить бороду и традиционный тюрбан на службу, сообщает Air Force News.
Летчик по имени Харпритиндер Сингх Баджва (Harpreetinder Singh Bajwa) родился в Соединенных Штатах в семье иммигрантов. Когда он начал военную службу в 2017 году, ему не разрешалось соблюдать принятые его этнорелигиозной группой правила внешнего вида. Теперь он сможет выглядеть, как считает нужным, даже во время того, как пилотирует военный самолет.
«Я счастлив, что ВВС разрешили мне следовать моим религиозным убеждениям. Я чувствую, что моя страна принимает мое сикхское происхождение, и буду вечно благодарен за эту возможность», — цитирует издание его слова.
В 2018 году ВВС также разрешили не сбривать бороду летчику мусульманского вероисповедания. Ее длину, однако, ограничили двумя дюймами (примерно пять сантиметров).
Армия США в 2017-м позволила военнослужащим-мусульманам носить тюрбаны, а женщинам-мусульманкам — надевать хиджабы на службу.
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Армия , В мире , США
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