«Классные ребята»: в Сети оценили моряков РФ в инциденте с кораблем США

Западные пользователи интернета описали в соцсетях свои впечатления от сближения в Восточно-Китайском море российского большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" и ракетного крейсера ВМС США . Особенно их поразила реакция "загоравших" российских моряков.

РИА Новости публикует подборку комментариев пользователей. Так, например, @patricksavalle написал о том, что пока "на военном корабле США, по-видимому, царит абсолютная паника, российские моряки загорают на вертолетной палубе своего эсминца".

Другой пользователь @flseniel также сравнивает реакцию моряков двух стран и явно отдает предпочтение россиянам. "Суматоха у американцев и загорающие на палубе русские. Классные ребята!" — пишет он. А @Senjo41A констатирует, что "российские моряки просто расслабляются". "Российские моряки, похоже, хорошо проводят время на борту", — соглашается с ним @HoansSolo.

Впрочем, некоторые пользователи не ограничиваются восхищенными комментариями, а пытаются проанализировать ситуацию. Так, например, по словам @HornedPoet, "CNN осветил сближение российского и американского военных кораблей излишне воинственно, создав при этом картину преднамеренного нападения со стороны России, тогда как загорающие в такой рискованной ситуации российские моряки явно свидетельствуют о том, что все это было случайностью!"

Напомним, ранее сообщалось, что опасную ситуацию создал как раз американский корабль. Во время движения параллельными курсами отряда российских кораблей и американской авианосной ударной группы ракетный крейсер Chancellorsville неожиданно изменил маршрут и пересек путь кораблю "Адмирал Виноградов" в 50 метрах от него. Инцидент попал на видео.