Британская компания BAE Systems выложила в Twitter видео c самоходной минометной системой Mjölner («Молот Тора») калибра 120 миллиметров, установленной на шасси боевой машины пехоты CV90.
What fires four rounds in less than 10 seconds? Meet the #CV90 Mjölner Mortar System, known as «the Hammer of Thor». https://t.co/8zqwRFXAm6 pic.twitter.com/Zx6zdsdLOe— BAE Systems, Inc. (@BAESystemsInc) 31 мая 2019 г.
Как отмечают в компании, угол заряжания системы, способной выстреливать четыре снаряда за десять секунд, составляет 45-85 градусов.
Название Mjölner в BAE Systems объясняют скандинавской мифологией, согласно которой молот Тора является разрушительным оружием, способным сравнять с землей горы.
В сентябре 2018 года в США заявили, что российский миномет 2Б25 «Галл» способен бесшумно поражать силы противника.
В июле того же года официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что из-за дефектов Вооруженные силы Украины начали массово отказываться от минометов украинского производства «Молот».