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В Великобритании показали видео со смертельным «молотом Тора» 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: кадр видео
Британская компания BAE Systems выложила в Twitter видео c самоходной минометной системой Mjölner («Молот Тора») калибра 120 миллиметров, установленной на шасси боевой машины пехоты CV90.
Как отмечают в компании, угол заряжания системы, способной выстреливать четыре снаряда за десять секунд, составляет 45-85 градусов.
Название Mjölner в BAE Systems объясняют скандинавской мифологией, согласно которой молот Тора является разрушительным оружием, способным сравнять с землей горы.
В сентябре 2018 года в США заявили, что российский миномет 2Б25 «Галл» способен бесшумно поражать силы противника.
В июле того же года официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что из-за дефектов Вооруженные силы Украины начали массово отказываться от минометов украинского производства «Молот».
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Комментарии1
Армия , Оружие , Андрей Марочко , Великобритания
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