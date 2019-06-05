Конгрессмены направили Трампу письмо с призывом продлить ДСНВ с Россией

Ряд американских конгрессменов и сенаторов направили письмо президенту США Дональду Трампу с призывом продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок которого истекает в 2021 году.

"В письме к президенту Трампу законодатели призывали администрацию лучше защитить архитектуру контроля над вооружениями нашей страны путем продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте сенатора Боба Менедеса.

По их мнению, непродление этого договора будет иметь долгосрочные негативные последствия для США.

ДСНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок же действия самого договора истекает в 2021 году. Москва неоднократно заявляла о необходимости приступить к переговорам о продлении этого договора. Американская администрация пока не заявила, заинтересована ли она в продлении ДСНВ.