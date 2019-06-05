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Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос» 

Российская Газета + ещё 2 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Сегодня состоялась церемония выкатки первого опытного образца новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос". Боевая машина полностью укомплектована и готова к работе в ручном режиме.
На территории предприятия ЦНИИточмаш (входит в ГК "Ростех"), которое занимается созданием самоходки, журналистам продемонстрировали ходовые качества машины, работу башни, возможности по изменению угла наклона главного орудия. Также был произведен холостой выстрел.
— Все комплектующие прошли входной контроль, приняты отделом техконтроля и военным представительством. В ближайшее время начнется отработка программного обеспечения систем управления орудия, — цитирует индустриального директора "Ростеха" Сергея Абрамова РИА Новости.
"Лотос" заменит в ВДВ советскую САУ "Нона", калибр главного орудия — 120 миллиметров, это позволяет использовать широкую номенклатуру различных снарядов. Дальность стрельбы "Лотоса" достигает 13 километров. Вес боевой машины — 18 тонн. Первые образцы самоходки будут собираться Конструкторским бюро автоматических линий имени Кошкина, а испытания начнутся после форума "Армия-2019", который состоится в конце июня.
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Комментарии
Армия , Оружие , Сергей Абрамов , Ростех , ЦНИИТОЧМАШ , РИА Новости
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