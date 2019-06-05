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Атаку курдов на протурецких джихадистов показали на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Курдские «Силы освобождения Африна» атаковали бойцов поддерживаемой Турцией группировки «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России) в сирийском регионе Африн. Видео, снятое в ходе операции, опубликовано в Twitter-аккаунте курдской группировки.
Как говорится в описании ролика, курды атаковали позиции «Ахрар аш-Шам» в городе Шера. В результате столкновения пятеро джихадистов из протурецкой группировки были убиты.
Al-Masdar News отмечает, что на данный момент о «Силах освобождения Африна» все еще мало известно, несмотря на активную деятельность группировки в этом районе.
В начале 2018 года Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Анкара причисляет к террористам представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG). В результате Африн был оккупирован турецкими войсками и воюющими на стороне Анкары оппозиционными формированиями. С тех пор в регионе регулярно происходят столкновения между курдами, турецкими военными и протурецкими группировками.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Видео , В мире , Ахрар аш-Шам , Партия демократического союза , Турция
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