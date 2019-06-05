Атаку курдов на протурецких джихадистов показали на видео

Как говорится в описании ролика, курды атаковали позиции «Ахрар аш-Шам» в городе Шера. В результате столкновения пятеро джихадистов из протурецкой группировки были убиты.

Al-Masdar News отмечает, что на данный момент о «Силах освобождения Африна» все еще мало известно, несмотря на активную деятельность группировки в этом районе.