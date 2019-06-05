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Морпехи Каспийской флотилии впервые применят на учениях лазеры 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: НПО "Русбитех"
В Дагестане поднятые по тревоге подразделения морской пехоты Каспийской флотилии совершили марш-бросок на полигон Аданак. В ходе выполнения специальных учебно-боевых задач военнослужащие впервые применят на практике лазерные имитаторы стрельбы и поражения.
Лазерные имитаторы позволяют бойцам вести полноценный двусторонний бой и на учениях испытать меткость "противника". Лазерные лучи имитируют попадание пуль и снарядов, выключая "подбитые" танки и выводя из боя "убитых" солдат. Такая практика повышает уровень подготовки военнослужащих.
Принцип работы системы ЛИСП прост. Специальный излучатель, установленный на любом стрелковом оружии или гранатомете, вместе с холостым выстрелом посылает на цель невидимый луч. Если выстрел меткий, луч попадает на фотоэлемент "вражеского" бойца или танка, и на цели срабатывает сигнальное устройство. Оно оповещает всех, что цель успешно поражена и блокирует оружие, а у бронетехники отключается система управления и двигатель.
Дальность ведения имитационной стрельбы — от 50 до 1000 метров, что соответствует прицельной дальности оружия, а число лазерного боезапаса для автоматов и пулеметов составляет 128 выстрелов, для гранатометов и ПТУР от одного до трех за одно занятие.
Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, учения, в которых задействованы более 500 морских пехотинцев и 80 единиц техники, проходят под общим командованием контр-адмирала Сергея Пинчука. Военнослужащие флотилии отработают упражнения по огневой и тактической подготовке, а также повысят навыки вождения новейших бронетранспортеров БТР-82А.
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Армия , Сергей Пинчук , Республика Дагестан
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