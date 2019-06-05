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США предъявили Турции ультиматум из-за С-400 

Газета.Ru 6 минут назад
Фото: РИА Новости
Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что, если Турция хочет получить американские самолеты F-35, то она должна отказаться от российских комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщает CNBC.
Турция приготовила почву для отказа от С-400
По ее словам, Россия является главным противником США и НАТО, который пытается их ослабить, поэтому Турция не должна иметь вооружения, созданные для противостояния американским ракетам.
При этом она отметила, что Турция, как суверенное государство, может самостоятельно принимать решения, однако при покупке С-400 она лишает себя возможности заполучить F-35.
«Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое», — подчеркнула Хатчинсон.
Ранее в обмен на отказ от российских С-400 США сделали Турции ряд предложений.
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Армия , НАТО , США , Турция
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