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Комплексы С-400 отразили нападение условного противника в Сибири 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: mil.ru
Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа провели учения на территории Сибири.
Согласно замыслу манёвров, противник намеревался нанести массированный ракетно-бомбовый удар по объектам инфраструктуры. С помощью комплексов радиолокационной разведки «Небо-УМ» дежурным расчётам удалось заметить его на дальности свыше 500 км.
Боевые расчёты С-400 немедленно взяли цель на сопровождение, выполнили захват и уничтожили средства воздушного нападения электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов, — сообщили в пресс-службе ЦВО.
По её данным, учения проводились при массовом радиоподавлении противника.
В общей сложности участниками манёвров стали примерно 600 военнослужащих, которые задействовали более 100 единиц военной и специальной техники, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что антитеррористические учения провёл Черноморский флот (ЧФ), отразив атаку диверсионно-разведывательной группы. В ходе манёвров были отработаны задачи по отражению нападения условного противника на объекты одного из аэродромов базирования морской авиации.
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Армия , Оружие , РИА Новости
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