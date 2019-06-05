Комплексы С-400 отразили нападение условного противника в Сибири

Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа провели учения на территории Сибири.

Согласно замыслу манёвров, противник намеревался нанести массированный ракетно-бомбовый удар по объектам инфраструктуры. С помощью комплексов радиолокационной разведки «Небо-УМ» дежурным расчётам удалось заметить его на дальности свыше 500 км.

Боевые расчёты С-400 немедленно взяли цель на сопровождение, выполнили захват и уничтожили средства воздушного нападения электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов, — сообщили в пресс-службе ЦВО.

По её данным, учения проводились при массовом радиоподавлении противника.

В общей сложности участниками манёвров стали примерно 600 военнослужащих, которые задействовали более 100 единиц военной и специальной техники, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что антитеррористические учения провёл Черноморский флот (ЧФ), отразив атаку диверсионно-разведывательной группы. В ходе манёвров были отработаны задачи по отражению нападения условного противника на объекты одного из аэродромов базирования морской авиации.