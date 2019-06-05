Источник рассказал о разработке первого российского «Мистраля»

Универсальные корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа "Мистраль", начнут проектировать в России в 2020 году, первый из двух таких кораблей, который закажет ВМФ РФ, планируется получить уже в 2025 году, сообщил РИА Новости информированный источник.

"В 2020 году планируется передать техзадание на разработку универсальных кораблей-доков, аналогичных "Мистралям". Планируется заказать два корабля, первый из которых будет передан (ВМФ) ориентировочно в 2025 году", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на конкурсной основе выберут лучший проект одного из российских проектно-конструкторских бюро. Предполагается, что каждый такой корабль будет способен нести 12-16 вертолётов.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS /STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.