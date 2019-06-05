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Источник рассказал о разработке первого российского «Мистраля» 

РИА Новости + ещё 1 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Универсальные корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа "Мистраль", начнут проектировать в России в 2020 году, первый из двух таких кораблей, который закажет ВМФ РФ, планируется получить уже в 2025 году, сообщил РИА Новости информированный источник.
"В 2020 году планируется передать техзадание на разработку универсальных кораблей-доков, аналогичных "Мистралям". Планируется заказать два корабля, первый из которых будет передан (ВМФ) ориентировочно в 2025 году", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на конкурсной основе выберут лучший проект одного из российских проектно-конструкторских бюро. Предполагается, что каждый такой корабль будет способен нести 12-16 вертолётов.
При этом источник пояснил, что этот вертолетоносец — не экспедиционный корабль, о планах создания которого неоднократно заявлял президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, а другой самостоятельный проект.
Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.
В августе 2018 года в прессе разгорелась дискуссия о необходимости создания отечественных вертолетоносцев. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия вместо вертолетоносцев будет строить универсальные десантные корабли, которые будут способны нести вертолеты на своем борту. В свою очередь глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов сообщил РИА Новости, что ОСК построит для ВМФ РФ экспедиционный корабль. После этого Мантуров в интервью РИА Новости рассказал, что Россия способна произвести вертолетоносцы.
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Комментарии
Армия , Оружие , Франсуа Олланд , Денис Мантуров , Алексей Рахманов , Минпромторг , Объединенная судостроительная корпорация , Рособоронэкспорт , DCNS , РИА Новости
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